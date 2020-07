Marvel’s Avengers – Erstes Video mit spektakulärem Team Finisher

Im kommenden Superhelden-Kracher Marvel’s Avengers wird es spektakuläre Team Finisher zu bestaunen geben. Via Twitter haben die Entwickler jetzt ein kurzes Video veröffentlicht, in dem wir einen kleinen Vorgeschmack auf diese vernichtenden Angriffe bekommen. Während Thor den Widersacher mit Blitzen malträtiert, nimmt Hulk den armen Tropf auseinander. Das Video ist zwar nur fünf Sekunden lang, aber gibt Hoffnung auf weitere brachialen Team Finisher.

Avengers Assemble!

Marvel’s Avengers befindet sich bei Crystal Dynamics und Eidos Montréal in Entwicklung und soll von Square Enix am 04. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht werden. In dem Third-Person-Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle eurer Lieblings-Superhelden des Marvel Universums und verteidigt die Erde gegen wachsende Bedrohungen. Ob die Story und das Gameplay so spektakulär sein werden wie der jetzt gezeigte Team Finisher, bleibt abzuwarten.

Team Finishers are a great way to send a message to AIM. Thor and Hulk obliterate a Dreadbot by combining their Gamma and godly powers! #Reassemble pic.twitter.com/RTlAqNtGpj — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) July 3, 2020

Quelle: Marvel’s Avengers via Twitter