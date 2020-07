Back 4 Blood – Left 4 Dead-Macher zeigen erstes Artwork

Die Left 4 Dead-Macher haben nun ein erstes Artwork ihres neusten Projektes Back 4 Blood enthüllt.

Die Turtle Rock Studios arbeiten derzeit bekanntermaßen gemeinsam mit Publisher Warner Bros. an dem noch jungen Zombie-Survival Spiel Back 4 Blood, zu dem man nun auch erstes Bildmaterial veröffentlicht hat. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in den USA hat der Entwickler hinter Evolve und Left 4 Dead via Twitter nämlich ein frisches Artwork aus dem Spiel geteilt, das uns erstmalig einen kleinen Eindruck vom kommenden Actiontitel vermitteln soll.

“Man kann nicht oft genug betonen, was das für eine großartige Möglichkeit ist. Wir kehren zurück zu einem Genre, das seine Geburtsstunde in unserem Studio hatte – mit mehr als zehn Jahren an Erfahrung und Zombie-Ideen in unseren Köpfen. Wir haben außerdem einige der besten Teamkameraden in diesem Bereich bei WBIE, die unseren Entwicklungsprozess verstehen und für die ebenfalls die Spieler an erster Stelle stehen. Wir freuen uns sehr, dieses Spiel ankündigen zu können, sodass wir uns sofort mit der Community austauschen dürfen.“

Konkrete Details zum Titel bleibt uns die Spieleschmiede aber weiterhin schuldig. Back 4 Blood erscheint sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X.

Getting to this 4th of July has been tough on all of us, so we wanted to give you a sneak peek and a bit of Hope. pic.twitter.com/buGOBayz5N

— Turtle Rock Studios (@TurtleRock) July 4, 2020