Resident Evil Village – Das Spiel ist zu 60 Prozent fertig

Seit dem letzten Monat wissen wir, dass der achte Teil der Resident Evil Reihe im kommenden Jahr erscheinen wird. Viele Fans hoffen auf einen Release im Frühjahr 2021, da auch die letzten Ableger um diese Jahreszeit veröffentlicht wurden – doch ein konkretes Datum gibt es bisher nicht. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu verrät Capcom allerdings, dass das Game bereits zu 60 % fertig sei. Producer Tsuyoshi Kanda und Pete Fabiano erklären in dem Interview mit Famitsu auch, das Spiel befände sich schon seit 3,5 Jahren in Entwicklung.

Verbesserte Ego-Perspektive

Aus dem Famitsu-Artikel gehen aber noch weitere Details zum Spiel hervor: Demnach soll die Technologie hinter der Ego-Perspektive drastisch verbessert worden sein. Aber auch die Grafik und der Sound wurden maßgeblich überarbeitet, um die volle Leistung aus der Next-Gen kitzeln. Zur Story wurde verraten, dass Resident Evil Village ein direktes Sequel zu Resident Evil 7 ist und die Story um Ethan Winters beendet. Es ist also ratsam, den siebten Teil vorher einmal durchgespielt zu haben, bevor ihr euch an Village ran wagt.

Resident Evil 7 Gold Edition [PlayStation 4] Resident Evil 7 biohazard

Banned Footage Vol. 1

Banned Footage Vol. 2

End of Zoe

Not a Hero

Quelle: wccftech