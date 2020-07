A Plague Tale: Innocence – Über eine Millionen Verkäufe

Das Action-Adventure A Plague Tale: Innocence hat einen beachtlichen Meilenstein in Sachen Verkaufszahlen erreicht.

Seit der Veröffentlichung im März 2019 konnte sich das melancholische Abenteuer rund um die beiden Geschwister satte eine Millionen Mal verkaufen. Die Zahlen stammen dabei gebündelt von dem PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dies verkündeten Focus Home Interactive und Asobo Studio nun stolz auf Twitter und bedankten sich gleichsam auch bei allen Fans sowie Unterstützern.

A Plague Tale: Innocence befindet sich im Rahmen des Steam Summer Sale derzeit im Angebot und kann für gerade einmal 15 Euro erworben werden. Einigen Gerüchten zufolge soll in diesem Jahr zudem noch ein vollwertiger Nachfolger angekündigt werden.

We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020