Torchlight III – Dritter Akt Echonok ab Ende Juni spielbar

Perfect World Entertainment hat nun bekanntgegeben, dass der dritte Akt zu Torchlight III, mit dem Namen Echonok, ab Ende des Monats spielbar sein wird. Einen kleinen Überblick dazu findet ihr hier.

Die Quest wird fortgesetzt!

Der Akt bringt euch neue Story-Inhalte, neue Umgebungen, Dungeons, Bosse, Feinde und natürlich neuen Loot. In Echonok setzt ihr eure Quet fort, um die Nethertim aufzuhalten, während sie die uralten Hallend er Zwerge plündern. Nachdem ihr Sadista besiegt habt, kümmert ihr euch um ihre Schwester Veriss, Hierbei durchkämmt ihr die Gipfel des Echonok-Gebirges, die von Maschinen und Vögeln besetzt sind, Die Biester setzen alles in ihrer Macht stehende, um ihren Gipfel zu verteidigen. Derzeit befindet sich Torchlight III noch im Early Access und ist bereits bei Steam erhältlich. Die finale Version soll im dritten Quartal 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Ein frischer Trailer, soll euch schon mal auf das neue Gebiet einstimmen.

Torchlight 2 Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: Perfect World Entertainment via Pressemeldung