PlayStation 5 – Arbeitet Sony an einer Bild-in-Bild-Funktion?

Ein kürzlich erschienenes Patent, deutet darauf hin, dass die PlayStation 5 womöglich eine Bild-in-Bild-Funktion erhalten könnte.

Sony wäre nicht der Erste!

Bereits zuvor gab es eine Bild-in-Bild-Funktion, für die Xbox One, mit dem Namen “Snap”. Diese wurde jedoch vorerst entfernt, um die Performance der Konsole zu verbessern. Nun kommt Sony mit diesem Feature um die Ecke und soll wohl auch dazu dienen, andere Medien in einem kleinen Fenster dazustellen. So könnte man YouTube oder Twitch beim zocken genießen und müsste sich nicht für eines von beiden entscheiden. Die Funktion soll wohl auch über das Touchpad zu steuern sein und schnell vom einem auf das andere Bild wechseln können. Außerdem wird die Anzeige anpassbar sein, wodurch man nach belieben die Größe und Position ändern kann. Dazu sei gesagt, dass all diese Informationen durch den Google Übersetzer gejagt wurden, also können einige Aussagen nicht ganz korrekt sein. Wie das ganze aussehen soll, seht ihr unten in den Skizzen.

The Last of Us Part II - Exklusive Steelbook Edition [PlayStation 4] (Uncut) "The Last of Us Part II" in der Amazon Exclusive Steelbook Edition

Eine intensive, von starken Charakteren getragene Geschichte, durch das Erfolgsstudio Naughty Dog perfekt inszeniert

Langerwartete Fortsetzung von "The Last of Us" kommt endlich auf PS4

Dank modernster Motion-Capturing werden die Emotionen noch realistischer transportiert

Unberechenbare Begegnungen mit Feinden durch das erstklassige KI-System

Quelle: Patentscope