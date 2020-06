Minecraft Dungeons – Neuer DLC entführt euch in den Dschungel

Der Jungle Awakens-DLC lädt Spieler schon nächste Woche auf eine Expedition in den gefährlichen Dschungel ein.

Neue Dungeons im Dschungel

Mit Jungle Awakens können sich Spieler des Baukastenspiels Minecraft Dungeons in der kommenden Woche über einen brandneuen DLC freuen. Die Inhaltserweiterung erscheint demnach bereits am 1. Juli und entführt Spieler in einen mysteriösen Dschungel, wo sie sich gleich drei neuen Missionen stellen dürfen. Darüber hinaus warten neue Waffen, Rüstungen und Artefakte darauf freigeschaltet zu werden. Mit Leapleaf, Jungle Zombie und Poison Quill Vine gibt es zu guter Letzt auch allerhand neue Gegnertypen.

Parelel dazu will Mojang zudem auch ein kostenloses Update veröffentlichen, das unter anderem den Lost Temple Dungeon ins Spiel integriert. Davon abgesehen werden weitere Optimierungen und Bugfixes versprochen.

Quelle: Mojang