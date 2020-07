Podcast: Rockmusik trifft auf EDM, Pokémon macht MOBA und wird Tenet Inception 2? | Folge 11

Wenn Rockmusik auf EDM trifft, kann es nur zu Streitigkeiten kommen. Wir durften uns in einer exklusiven Preview-Version No Straight Roads genauer anschauen, reden über das Ankündigungsdebakel vom Pokémon-MOBA und sprechen über die neuen Kinostarts. Wird Christopher Nolans Tenet etwa ein Inception 2? Die Antworten gibt es in der aktuellsten Folge Bis zur Glotze und noch viel weiter!

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Christian und Kevin

Podcast über Christopher Nolans Tenet, No Straight Roads und Pokémon Unite

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.