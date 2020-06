Hitman 3 – Dritter Teil soll düsterer werden

Entwickler IO Interactive hat in einem Livestream neue Infos zum kommenden Hitman 3 verraten. Eine wesentliche Veränderung wird in der Stimmung des Spiels stattfinden. War es im zweiten Teil noch so, dass man seine Opfer zum Beispiel mit einem Fisch töten konnte oder ziemlich abstruse Kostüme an der Tagesordnung waren, soll der dritte Teil laut Community Manager Travis Barbour ernsterer, düsterer und erwachsener werden.

Januar 2021

Hitman 3 soll im Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC erscheinen. Viele neue Informationen zum Gameplay haben wir zwar bisher nicht erhalten, doch ein interessantes Feature wurde im Livestream bereits genannt: Falls ihr die vorherigen beiden Teile besitzt, dann könnt ihr alle Level und auch euren gesamten Fortschritt auf Hitman 3 übertragen. Hitman erschien am 11. März 2016 und Hitman 2 am 13. November 2018. Beide Teile sind für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

