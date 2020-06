Overcooked 2 – Nächstes kostenloses Update bringt sommerliche Rezepte

Mit Sun’s Out, Buns Out steht schon das nächste kostenfreie Update für Overcooked 2 in den Startlöchern.

Neue Rezepte, Küchen und mehr

Die Entwickler von Overcooked 2 veröffentlichen schon Anfang Juli das nächste Inhaltsupdate – und das sogar völlig kostenlos! Das Update Sun’s Out, Buns Out steht dabei ganz im Zeichen des Sommers und bringt neben neuen Rezepten a la Salaten und Eiscreme auch gleich zwei neue Köche mit sich.

Weiterhin können sich Spiele über fünf neue Küchen und Umgebungen freuen. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit den bereits bekannten Soßenspendern und Feuerwerken.

Das Update soll schon ab dem 5. Juli auf PC zum Download bereitstehen. Auf den Konsolen soll Sun’s Out, Buns Out dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.

Quelle: Team17