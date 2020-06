Xbox Game Pass – Neuzugänge in der zweiten Junihälfte

Jeden Monat aufs Neue erweitert Microsoft das Portfolio des eigenen kostenpflichtigen Abo-Dienstes Xbox Game Pass. Nun gab der Redmonder Konzern die Neu- sowie Abgänge in der zweiten Hälfte des laufenden Monats bekannt.

Xbox Game Pass im Juni 2020 mit The Messenger und Observation

So dürfen sich PC- als auch Konsolen-Spieler ab dem 25. Juni über den Puzzler Observation sowie den Rogue-Lite-Titel Streets of Rogue freuen. Abonnenten und Besitzer der Xbox One erhalten zudem Zugriff auf Night Call und den Plattformer The Messenger. Neben den Neuzugänge verlassen ebenfalls einige Titel den Service. So müssen PC-Spieler ab dem 30. Juni Abschied von Battlefleet Gothic: Armada sowie Die for Valhalla! nehmen, während auf Konsole Life is Strange 2 nicht länger spielbar sein wird. Weiterhin verlassen folgende Spiele das Angebot auf beiden Plattformen:

Metal Slug X

Metro Exodus

Neon Chrome

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

SteamWorld Dig 2

The Flame in the Flood

Quelle: Xbox Dynasty