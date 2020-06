Ys IX Monstrum Nox – Neuer Ableger erscheint 2021

Beim Stream der New Game+ Expo 2020, wurde Ys IX Monstrum Nox, der neuste Ableger der beliebten Ys-Reihe angekündigt. Erscheinen soll das Spiel bereits 2021.

Worum geht es im neunten Teil der Serie?

Ihr spielt den Abenteurer Adol “The Red” Christin, der mit seinem Begleiter Dogi, auf dem Weg zur Metropole Balduq ist. Bevor ihr diese erreicht, werdet ihr verhaftet und werdet von Aprilis, in ein Monstrum verwandelt. Um die Gefahren zu bekämpfen, müsst ihr euch mit dem Monstrum verbinden, um so mehr Macht zu erlangen. Ihr könnt aus insgesamt sechs verschiedenen Monstrum wählen, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen. Zum Beispiel Wände erklimmen oder versteckte Objekte entdecken. In der riesigen Stadt könnt ihr Bewohnern helfen und die Dimension Grimwald Nox betreten, aus der die Monster kommen. Mit den neuen Fähigkeiten Flash Dodge und Flash Guard, könnt ihr euren Kampfstil anpassen, um euren Gegner immer einen Schritt voraus zu sein. Erscheinen wird das ganze 2021 für PLayStation 4, Nintendo Switch und PC. Ein genauer Release-Termin wurde noch nicht bekanntgegeben.

Ys IX: Monstrum Nox Pact Edition (Playstation 4) Spiele als eines von sechs berüchtigten Monstrums, jedes mit eigenen einzigartigen Fähigkeiten, beispielsweise das Erklimmen von Wänden

Erkunde die riesige Stadt, nimm Quests an, um den Bürgern zu helfen, und betritt den Grimwald Nox, um die Bedrohungen für Balduq zu besiegen

Sei mit Flash Dodge und Flash Guard immer einen Schritt schneller als deine Gegner. Passe deinen Kampfstil mit neuen Spielmechaniken an

Pact Edition: Das Spiel, Monstrum Memoirs (Mini-Artbook), Melodies of the Macbre ( Digitaler Soundtrack) + Wendecover mit alternativem Artwork

