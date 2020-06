Cyberpunk: Edgerunners – Kollaboration mit Netflix und Trigger angekündigt

Ein neuer Gameplay-Trailer sollte nicht die einzige Enthüllung im Cyberpunk 2077-Event Night City Wire bleiben, denn CD Projekt RED kündigte ebenfalls ein Kollaborationsprojekt namens Cyberpunk: Edgerunners an. In Zusammenarbeit mit Netflix und Trigger wird 2022 ein Anime veröffentlicht werden, der etwa 10 Folgen umfassen soll.

Cyberpunk: Edgerunners – ein Standalone im Cyberpunk-Universum

Handeln soll das Ganze von einem Straßenkind, das in dieser technologisierten, harten Welt versucht zu überleben. Um am Leben zu bleiben, entschließt er sich dazu ein Edgerunner zu werden – eine Art Outlaw Söldner bekannt als Cyberpunk. Trigger wird bei der Sache die Animationen übernehmen und mit an Bord sind unter anderem bekannte Namen wie Hiroyuki Imaishi (bekannt durch Kill la Kill, Promare, …) als Director und Masahiko Otsuka (Promare, …) als Assistant Director. Als Charakter Designer treten Yoh Yoshinara (z.B. Little Witch Academia) und Yuto Kaneko (ebenfalls Little Witch Academia) auf. Untermalt wird das Ganze mit einem Soundtrack aus der Feder von Akira Yamaoka, bekannt durch die Silent Hill Serie.

