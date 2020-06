QuakeCon – Online-Event findet im August statt

Bethesda hat das Online-Event zur diesjährigen QuakeCon auf August datiert.

Erste Informationen zur QuakeCon at Home

Obwohl die QuakeCon in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Gefahr durch Corona nicht wie gewohnt stattfinden kann, will man bei Bethesda und id Software jedoch auch nicht gänzlich darauf verzichten. So plant das Entwicklergespann in diesem Jahr ein ganz besonderes Online-Event, das bequem von Zuhause aus verfolgt werden kann.

Teil der Veranstaltung sind unter anderem diverse Livestreams und Turniere. Darüber hinaus verspricht Bethesda im Zuge der Ankündigung auch einige interessante Geheimnisse. Worum es sich hierbei genau handelt, bleibt wohl abzuwarten.

Die “QuakeCon at Home” findet vom 7. bis zum 9. August. Konkrete Informationen zum Ablauf will man in den kommenden Wochen bekannt geben.

Quelle: Bethesda