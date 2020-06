Podcast: Darum zeigt EA keine neuen Spiele, darum wurde Cyberpunk 2077 wieder verschoben und darum ist Parasite ein richtig guter Film… | Folge 10

In der aktuellen Zeit kommt es nicht nur häufig vor, dass überraschend neue Spiele angekündigt oder in Live-Events vorgestellt werden, es werden gleichzeitig wohl auch genauso viele Titel wieder verschoben. Grund dafür dürfte die Corona-Krise sein, welche noch immer viele Firmen in Aufruhr hält. Wir haben uns die neusten Ankündigungen von der EA Play 2020 angeschaut, die Frage geklärt, warum Cyberpunk 2077 wohl wieder verschoben wurde und zusätzlich den Oscar-2020-Gewinner Parasite geschehen.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Jasmin, Tim und Kevin

Podcast über EA Play 2020, Cyberpunk 2077 Verschiebung und Star Wars: Squadrons

