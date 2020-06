Super Smash Bros. Ultumate – Min Min aus ARMS kämpft demnächst mit

Eine ganze Weile durften wir rätseln, welcher Kämpfer aus ARMS es in das Roster von Super Smash. Bros. Ultimate schaffen wird. Heute enthüllte Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai von seinem eigenen Zuhause aus das Resultat: Es wird die Ramen-Liebhaberin Min Min. Sollte sie nicht euer Favorit sein, ist das nicht so schlimm, denn auch die anderen ARMS-Kämpfer sind in einer Art vorhanden.

Min Min bringt Würze in Super Smash Bros. Ultimate

Min Mins Fähigkeiten aus ARMS wurden so gut es geht in Smash umgesetzt. So lassen sich ihre beiden Arme separat bedienen, einer mit dem A-, der andere mit dem B-Knopf. Außerdem kann man die Richtung der Schläge verändern. Natürlich hat Min Min so einen großen Vorteil durch ihre Reichweite. Außerdem kann sie wie auch in ARMS ihre Aufsätze wechseln. Der Feuerarm hat zwar eine geringe Angriffskraft, lässt aber Flammen zurück. Der Megawatt hingegen macht extrem viel Schaden, hat jedoch nicht die beste Reichweite. Und schließlich gibt es noch den Laserlindwurm, der natürlich Laser verschießt. Mit ihrem Ultra-Smash ruft sie alle anderen Kämpfer herbei, die den Gegner ordentlich vermöbeln. Neben Min Min kommen natürlich auch Musikstücke aus ARMS und eine neue Stage dazu. Außerdem gibt es neue Kostüme für Mii-Kämpfer. Das Kämper-Paket 6 mit Min Min erscheint am 30. Juni.

Quelle: Nintendo