FIFA 21 – PC-Version muss ohne Next-Gen-Grafik auskommen

Mit FIFA 21 erscheint auch die beliebte Fußball-Simulation auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X. Diese Fassungen werden einige Besonderheiten gegenüber der Current-Gen aufweisen. PC-Spieler jedoch werden ebenfalls auf die Next-Gen-Features verzichten müssen, diese werden baugleich mit den Varianten für PS4 und Xbox One sein.

Wie vor 7 Jahren: Auch FIFA 21 benachteiligt PC-Spieler

Bereits FIFA 14 war erstmals die Brücke zwischen alter und neuer Konsolengeneration. Während Xbox One und Playstation 4 die neue Ignite-Engine spendiert bekamen, schauten PC-Gamer in die Röhre und bekamen die Version vorgesetzt, die auch für Xbox 360 und Playstation 3 zum Einsatz kam. Nun wiederholt sich das Ganze. Die neue Generation biete laut EA “ein verbessertes Spielerlebnis mit schnellen Ladezeiten, Deferred Lighting und Rendering, verbesserten Animationstechnologien und intensiverer Gestaltung der Spieler abseits des Spielgeschehens”. Laut dem FAQ von EA basiert die PC-Version dagegen auf der Fassung für PS4 und Xbox One. Käufer der Current-Gen-Version erhalten auf den Next-Gen ein kostenloses Update mit den genannten Features. Das Spiel erscheint am 09. Oktober vorerst für Xbox One, Playstation 4 und den PC. Die neuen Konsolen, sowie Stadia und Nintendo Switch werden anschließend ebenfalls versorgt.

Quelle: Electronic Arts