Legends of Ethernal – 2D-Action-Adventure angekündigt

Zuletzt kündigte das Entwicklerteam vom Lucid Dreams Studio das erscheinen Ihres Indie-Sidescrollers Legends of Ethernal an. Das Spiel soll im Herbst erscheinen und wird für PlayStation 4, Xbox One, Switch und Steam zur Verfügung stehen. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel vormerken und sogar bereites eine Demo ausprobieren.

Ihr übernehmt die Rolle eines kleinen Jungen dessen Zuhause zerstört wurde und von seiner Familie keine Spur zu finden ist. Er begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach seinen Eltern. Die Geheimnisse die er dabei aufdeckt, werden jedoch die Welt von Arkanys aus den Fugen reißen. Auf eurem Weg müsst ihr Rätsel lösen, Monster besiegen und Gegenstände herstellen. Der Übliche Adventure-Wahnsinn eben. Nachfolgend haben wir einmal die genauen Features für euch im Überblick.

Legends of Ethernal – eine Reise voll Gefahren und Äther

Die Features im Überblick:

Aufbauendes Gameplay

Die Mechaniken verändern sich mit Gegenständen die ihr findet

Löst Rätsel und entfesselt eure Strategien gegen Bosse in verschiedenen Dungeons

Sammelt Äther und Crafting Items während eurer Reise und stellt nützliche Gegenstände her

Liebevolle 2D handgezeichnete Grafik bis zu 4K skalierend

Erlebt eine lineare Story mit vielen, tiefen Charakteren

Produziert und aufgenommen von William Gough

Versucht euch auch an Hardcore und Kinder-Modus

