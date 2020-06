Skully – Gameplay-Video gibt neuen Einblick

Modus Games und Entwicklerteam Finish Line Games haben ein ausführliches Gameplay-Video ihres Projektes Skully auf Youtube veröffentlicht. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Action-Adventure-Plattformer der am 04. August 2020 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und auf Steam erscheinen soll. Auf Steam könnt ihr euch den liebenswerten Titel bereits vormerken.

Kombiniert eure Kräfte in Skully und schlichtet den Streit der Götter

In Skully spielt ihr einen gerade erst wiedererweckten Schädel, der mit seinen verschiedensten Fähigkeiten in den Krieg zwischen drei Gottheiten eingreifen muss, um die Insel zu retten. Dabei gilt es, die Hindernisse und Rätsel aus dem Weg zu räumen oder sie zu lösen. Dabei müsst ihr eure Fähigkeiten schlau kombinieren und euch der Umgebung mit euren verschiedenen Formen anpassen. Es liegt in eurer Hand – schafft ihr es die Insel zu retten und den Krieg zu beenden?

PowerLocus Bluetooth Over-Ear Kopfhörer, Kabellos Stereo Faltbare Kopfhörer Kabellose und Kabel-Kopfhörer mit Integriertem Mikrofon, Micro SD/TF, FM für Handys/iPad/Laptops & PC (Blau) Erstaunliche Klangqualität: High Definition - Stereo - Kopfhörer, speziell entwickelte Software und Geräuschunterdrückungstechnologie, die die Musik von Ihrem iPod auf ein ganz neues Level bringt! Deep Bass in Kombination mit Dynamic Power Sound sorgt für beste Audioqualität, auch bei höchster Lautstärke!

GROSSER KOMFORT FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN: Die Over-Ear-Kopfhörer sind faltbar und dehnbar, so dass sie perfekt passen, egal wie groß der Kopf der Person ist. PowerLocus ist immer bereit, mit Eleganz und Komfort zu beeindrucken und bringt mehr Freude in den Alltag! PowerLocus ist die erste Wahl auf Reisen, beim Sport und beim täglichen Gebrauch für Unisex Kinder, Teenager und Erwachsene.

SCHNELL ANSCHLIESSEN über Bluetooth 5.0: Die Bluetooth-Kopfhörer können ganz einfach bedient werden. Schalten Sie einfach den Ein- / Ausschalter ein und schon sind die Kopfhörer im Kopplungs-Modus. Die kabellosen Kopfhörer sind mit allen Bluetooth- oder 3,5-mm-Klinkenkabel-fähigen Geräten kompatibel! Sie können auch Anrufe empfangen und eine Freisprecheinrichtung über das spezielle Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie nutzen. Kompatibel mit iPhone, Samsung, iPad, iPod, Huawei, LG

QUALITÄT: PowerLocus wird aus Materialien hergestellt, die sich sehr gut anfühlen und dem Modell ein hochwertiges Aussehen verleihen. Die superweiche Memory-Protein-Schaum-Leder-Ohrenschützer und das Stirnband tragen zu optimalen Komfort bei, auch wenn Sie sie für lange Zeit tragen. Verwenden Sie sie überall, zusammen mit der Premium-Schutztasche, die den Transport vereinfacht und dafür sorgt, dass nichts zerkratzt wird.

Wireless und kabelgebundene FLEXIBLE KOPFHÖRER: Sie sind wiederaufladbar, nach 15 Stunden können Sie auch mit dem Kabel weiterhören und Ihre Musik non-stop genießen. Mit dem Kauf der Kopfhörer erhalten Sie 24 Monate Garantie, damit Sie zu 100 % zufrieden sind. Kundenservice rund um die Uhr.

Quelle: Modus Games via YouTube