Ratchet & Clank: Rift Apart – Weiblicher Lombax spielbar

Im PlayStation 5 exklusivem Ratchet & Clank: Rift Apart werdet ihr unter anderem auch die mysteriöse weibliche Lombax spielen dürfen.

Neue weibliche Protagonistin

Entwickler Insomniac Games arbeitet derzeit bekanntermaßen am Actionspiel Ratchet & Clank: Rift Apart, das sich exklusiv für Sonys PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Im ersten Ankündigungstrailer zeigte das renommierte Studio nicht nur erstes Gameplay, sondern auch einen neuen noch unbekannten Charakter: Ein mysteriöses Lombax-Dame aus einer anderen Dimension.

Wie Insomniac nun via Twitter klarstellte, wird die weibliche Version von Ratchet keineswegs nur eine Nebenfigur sein. Vielmehr dürfen Spieler im Laufe des Abenteuers sowohl die Kontrolle über sie als auch über Ratchet übernehmen. Konkrete Informationen zum Charakter und ihrer Hintergründe ließ man bisher aber nicht fallen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Rolle das Lombax-Weibchen im Rahmen der Story spielen wird.

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

Quelle: Insomniac Games