New Pokémon Snap – Neues Pokémon Snap für die Switch angekündigt

Die Pokémon Company hat ein neues Pokémon Snap für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel trägt den passenden Namen New Pokémon Snap und wird von Bandai Namco Studios entwickelt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde zwar noch nicht verraten, aber dafür lieferte man uns während der Pokémon Presents einen ersten Trailer.

New Pokémon Snap basiert auf das 1999 erstmals für die Nintendo 64 erschienene Original. Es verschlägt euch zu unbekannten Inseln mit Dschungeln und Stränden. Dort erforscht ihr verschiedene Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen und knipst ein paar Fotos für euer Photodex. Dabei entdeckt ihr nie zuvor gesehene Ausdrucksformen und Verhaltensweisen der kleinen Racker. Ganze 21 Jahre mussten Fans des Games warten, doch nun ist es so weit – packt schonmal eure Kameras aus!

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game.

Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d

— Pokémon (@Pokemon) June 17, 2020