Kingdom Hearts: Melody of Memory – Offiziell angekündigt

Kingdom Hearts war schon immer ein Franchise der vielen Gerüchte und auch zuletzt gab es davon wieder einige. Nun hat Square Enix wieder etwas Licht ins Dunkel gebracht und den nächsten Teil der Reihe bestätigt. Der nächste Teil wird demnach den Beinamen Melody of Memory tragen. Das Spiel soll noch im Jahr 2020 für die Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen.

Kingdom Hearts: Melody of Memory – anders als erwartet

Wie der Name vermuten lässt, wird Musik eine tragende Rolle im neuen Ableger spielen. Jedoch handelt es sich wohl nicht um ein weiteres RPG-Feuerwerk, sondern um ein Rhythmus-Spiel der etwas anderen Art. Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der bereits einen guten Einblick in einige Gameplay-Elemente verschafft.

Wie im Trailer zu sehen ist, wird man im Spiel mit Charakteren wie Sora, Riku und Co. Lieder in einer Art Endless-Runner-Manier nachspielen und im richtigen Timing gewisse Tastenakrobatiken vollführen. Klingt zwar nicht nach dem, was man erwartet hat, könnte aber trotzdem ganz lustig werden. Zur Geschichte ist leider bisher noch wenig bekannt, auch wenn auch hier der Trailer einigen Raum für Spekulationen offen lässt.

Angebot Kingdom Hearts III - [PlayStation 4] KINGDOM HEARTS III erzählt die Geschichte von der Macht der Freundschaft, in der Sora sich mit seinen Freunden auf ein gefährliches Abenteuer begibt

Der lang ersehnte dritte Teil der Hauptreihe erscheint nach 13 Jahren und die Vorfreude in der Community ist riesig

Perfekter Einstiegspunkt ins Franchise - Vorwissen über die anderen Teile ist nicht notwendig

Ein kinderfreundliches Spiel für die ganze Familie mit Home-Entertainment-Charakter

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Quelle: Square Enix via YouTube