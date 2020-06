Jump Force – Switch-Portierung erscheint im August

Wie wir bereits im April berichtet haben, bekommt der Anime-Prügler Jump Force eine Nintendo Switch Portierung. Jetzt hat Bandai Namco einen Release-Trailer veröffentlicht und das Erscheinungsdatum verraten: Die Switch-Version kommt am 28. August 2020. Als Deluxe Edition wird es über 50 spielbare Kämpfer beinhalten, inklusive der Charaktere aus dem Character Pass 1. Zudem ist speziell für die Switch-Version ein 3-gegen-3-Offline-Modus mit dabei.

Crossover-Gekloppe

In Jump Force treffen zahlreiche Figuren aus den verschiedensten Animes und Mangas aufeinander. Egal ob Naruto, Ruffy oder Son-Goku – sie alle sind dabei. Mit spektakulären Superattacken haut ihr euch sowohl online als auch offline auf die Rübe. Übrigens gibt es bereits einen zweiten Character Pass, der weitere fünf Kämpfer beinhaltet. Der Erste im Bunde ist Todoroki Shoto aus My Hero Academia. Jump Force ist am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via YouTube