Jump Force – Switch-Portierung und neue Charaktere angekündigt

Mit Jump Force lieferte Publisher Bandai Namco im vergangenen Jahr ein gebündeltes Abenteuer populärer Anime- und Manga-Helden. Nun kündiget das japanische Unternehmen zwei besondere Neuigkeiten rund um das Beat’em up an.

Jump Force erhält eine Nintendo Switch-Umsetzung und neuen Character Pass

Demnach soll eine Portierung für Nintendos Hybrid-Konsole, die Nintendo Switch, erscheinen. Ein offizielles Releasedatum gibt es bislang noch nicht. Die Umsetzung soll allerdings noch im Laufe des Jahres erscheinen. Auf der Nintendo Switch soll das Spiel mit allen bislang veröffentlichten Charakteren aufwarten inklusive der DLC-Nachzügler. Dazu gesellt sich ein exklusiver 3-vs-3-Modus, der lediglich offline, an einer Konsole, gespielt werden kann.

Zudem kündigte Bandai Namco ebenfalls an, dass sich Spieler auf den bisher veröffentlichten Plattformen über neue Charaktere freue dürfen. So soll der Character Pass 2 mit insgesamt 5 neuen Helden das bisherige Portfolio sinnvoll erweitern. Der erste neue Charakter ist hier Todoroki Shoto aus My Hero Academia. Dieser soll nochim Laufe des Frühjahres spielbar werden.

Quelle: Anime 2 You