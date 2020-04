Game Charts – Final Fantasy VII Remake macht das Rennen auf Platz 1 (KW 15.2020)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche 06.04.2020 – 12.04.2020. Nach „One Piece: Pirate Warriors 4” und „Resident Evil 3“ besteigt mit „Final Fantasy VII Remake“ bereits die dritte Neuerscheinung binnen drei Wochen den Thron der Hitliste. Dank Deluxe- und Standard-Version erobert die heiß erwartete Neufassung des 1997er-PlayStation-Hits sogar die Doppelspitze. Selbst die umtriebigen Untoten aus „Resident Evil 3“ müssen sich an die dritte Stelle zurückziehen.

Final Fantasy steigt auf Platz 1 in die Game Charts ein

Im Xbox One-Ranking bleibt der Gruselfaktor hoch. Dafür sorgen „Resident Evil 3“ (eins) und „Doom Eternal“ (drei), die den Dauerbrenner „GTA V“ in ihre Mitte nehmen. „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ stellen derweil nicht nur die erfolgreichsten Konsolen-Games des ersten Quartals, sondern führen auch weiterhin die Nintendo Switch-Charts an. Die Schwesterspiele „Animal Crossing: New Leaf“ und „Mario Kart 7“ halten 3DS-Fans bei Laune. Meistverkaufte PC-Titel sind „Die Sims 4“ und der „Landwirtschafts-Simulator 19“.

Quelle: GFK-Entertainment.com