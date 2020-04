GTA 6 – Ist das Game schon fast fertig?

Während alle sehnsüchtig auf den nächsten Grand Theft Auto Ableger warten, will der Insider Tez2 in Erfahrung gebracht haben, dass das Spiel schon weiter fortgeschritten sei, als bisher angenommen. Vor Kurzem berichtete erst Kotaku, dass GTA 6 tatsächlich in der Entwicklung sei, allerdings noch in einem frühen Stadium. Tez2 hingegen behauptet jetzt, dass das Spiel schon mindestens zur Hälfte abgeschlossen oder sogar noch weiter sei.

Auch zum Releasezeitraum hat sich der Insider Tez2 geäußert. Er vergleicht den Entwicklungszeitraum von GTA 6 mit dem von Red Dead Redemption 2. Dort dauerte die Entwicklung ungefähr sieben/acht Jahre. Direkt nach der Veröffentlichung des ersten Red Dead Redemption, habe die Entwicklung 2013 begonnen. Sollte das bei Grand Theft Auto 6 auch der Fall sein, dann könnten wir 2021 mit einem Release rechnen. Offiziell bestätigt wurde bisher nichts davon. Diese Informationen sind also mit Vorsicht zu genießen.

Take note that RDR2 took approximately 8 or 7 years worth of development, main production started right after RDR1 release & recording sessions began in 2013

Expect the same with the next title, unless it's "early" as in we are nowhere near release which is more believable.

— Tez2 (@TezFunz2) April 16, 2020