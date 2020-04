gamescom 2020 – gamescom Opening Night Live 2020 findet mit Geoff Keighley als Host statt

Nachdem die Bundesregierung bekannt gab, dass Großevents bis zum 31. August 2020 verboten seien, haben die Verantwortlichen der gamescom 2020 ebenfalls eine Entscheidung getroffen. Die Messe als städtisches Event wird nicht wie geplant in Köln stattfinden. Stattdessen möchte man die digitalen Onlineangebote weiter ausbauen und mehr auf Streams setzen.

Einen großen Teil, neben gamescom now, nahm im letzten Jahr die erste Ausgabe der gamescom Opening Night Live Show von und mit Geoff Keighley ein. Dieser gab nun auf Twitter bekannt, dass an der geplanten zweiten Ausgabe für dieses Jahr nichts auszusetzen sei und diese wie geplant stattfinden wird. Auf Nachfrage verriet er ebenfalls, dass er die Moderation erneut übernehmen wird. Was genau gezeigt, und ob die Show erneut Weltpremieren zeigen wird, ist bisher nicht bekannt. Weitere Informationen sollen noch im Mai bekanntgegeben werden.

With the physical @gameacom event not going forward, Gamescom: Opening Night Live will now be an all digital show, streaming live on Monday, August 24. https://t.co/kL2t50VnRA

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 16, 2020