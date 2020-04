Cyberpunk 2077 – Limitierte Xbox One X-Konsole erscheint noch vor Release des Spiels

Am 17. September soll Cyberpunk 2077 erscheinen, das versicherte Entwickler CD Project Red mehrmals. Noch Monate vorher wird es jedoch bereits eine limitierte Konsolenversion zum Spiel geben. Microsoft kündigte eine Xbox One X im Cyberpunk-Design an.

Limitierte Cyberpunk 2077 Xbox vier Monate vor Releasedatum des Spiels

Während das Spiel am 17. September erscheint, kommt eine limitierte Xbox One X bereits im Juni. Im Video ist nur von einer Limited Edition Console die Rede, der Titel des Videos erwähnt jedoch ein Limited Edition Bundle. Ob dies bedeutet, dass die speziell designte Konsole auch mit dem Spiel daherkommt, ist nicht bekannt. Auch ob außer der Optik an der besonderen Xbox One X etwas anders ist, wird im 30-sekündigen Clip nicht näher erläutert.

Quelle: Xbox via Youtube