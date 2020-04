Epic Games Store – Just Cause 4 derzeit kostenlos

Entwickler Epic Games bietet Nutzern des hauseigenen Stores jeden Woche aufs Neue kostenfreie Spieletitelt an. Diese Woche dürfen sich PC-Spieler erneut über einen Blockbuster freuen, der vollkommen kostenfrei zum Download bereitsteht.

Just Cause 4 und Wheels of Aurelia kostenlos im Epic Games Store

Ab sofort dürfen sich alle Interessenten im Epic Games Store über das Action-Adventure Just Cause 4 aus dem Hause Avalanche Studios freuen. Im Store könnt ihr euch das aktuelle Abenteuer von Rico Rodriguez noch kostenlos herunterladen. Zudem gesellt sich das Adventure Wheels of Aurelia. Bei Speile sind noch bis zum 23. April um 17 Uhr erhältlich. Danach wird das Angebot gegen das Stratgie-Rollenspiel For The King ausgetauscht. Zu den kostenlosen Spieletiteln im Epic Games Store gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: Epic Games Store