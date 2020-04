Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated – Releasetermin und Gameplay-Trailer veröffentlicht

Das Kultspiel ist zurück, originalgetreu und schwammtastisch. Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy, und zeig dem bösen Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnt, als für Mr. Krabs zu arbeiten. THQ Nordic gab soeben bekannt, dass das Spiel am 23. Juni 2020 für alle Plattformen erscheinen wird, also passend zum Sommer geht’s in die Unterwasserwelt.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated erscheint im Juni 2020

Bei SpongeBob Squarepants – Battle For Bikini Bottom – Rehydrated handelt es sich um ein Remake. Das Studio hat dabei sehr viel wert drauf gelegt das Grundspiel nicht sehr zu verändern und nur an die heutigen Standards anzupassen. SpongeBob glänzt nun mit verbesserter Grafikengine und der Grafikstil wurde persönlich von Nickelodeon abgenickt. Ziel des Spiels ist es als SpongeBob, Patrick und Sandy Bikini Bottom vor Planktons Robotorarmee zu beschützen. Jeder Charakter verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten, die im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. In den über 16 Stunden Spielzeit trefft ihr auf allerhand bekannter Charaktere der Serie. Die Vertonung im deutschen übernehmen dabei die aktuellen Sprecher der Serie, die englische Version enthält die Tonspur des originalen Spiels. Um auch SpongeBob – Battle For Bikini Bottom – Rehydrated für alle interessanter zu machen, wurde noch ein online sowie offline spielbarer Multiplayer eingefügt und Level, die damals nicht fertig wurden, sind ebenfalls enthalten, wie ein Kampf gegen Robo-Thaddäus.

Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Standard Edition [Playstation 4] Das Kultspiel ist zurück, originalgetreu und schwammtastisch!

Spiel als SpongeBob, Patrick und Sandy, und nutze ihre einzigartigen Fähigkeiten

Originaltreues Remake eines der besten SpongeBob-Spiele aller Zeiten

Brandneuer Mehrspieler-Modus für zwei Spieler, Online und via Splitscreen

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung