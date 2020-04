Crysis Remastered – Neuauflage versehentlich für alle Systeme bestätigt

Erst vor wenigen Tagen speiste uns Crytek mit Hoffnungen. Auf Twitter gab es nämlich erstmals seit 4 Jahren wieder einen Post, der durchaus als Teaser gedeutet werden konnte, worüber wir auch berichteten. Nun scheint alles ganz schnell zu gehen. Das Spiel wurde zwar nicht offiziell angekündigt, ein Leak verrät aber das Comeback von Crysis. Denn in den Metadaten der Crysis-Website wurden wohl versehentlich bereits konkrete Daten untergebracht, die sehr viel über das neue Spiel verraten.

Crysis Remastered erscheint sogar für die Switch

Es handelt sich somit um eine Remaster-Version des ersten Teils. Damit dürfte man erstmal das generelle Interesse an Crysis abfragen, bevor einen vierten Teil entwickelt. In den Metadaten lagen bereits auch erste Details versteckt. So erscheint das Spiel für PC, Xbox One, Playstation 4 und auch für die Switch. Zudem wurden grafische Neuerungen genannt wie hochauflösende Texturen und spezielle Raytracing-Lösungen. Letzteres werden wir wohl aber nur auf dem PC sehen. Bei der Switch-Umsetzung könnte es sich womöglich um einen aufgeschönten Port der Xbox 360/ PS3 – Version handeln. Auf einen Termin müssen wir allerdings noch warten. Immerhin wurde auch ein erstes Artwork in den Metadaten gefunden. Crysis ist nun mittlerweile 13 Jahre alt und galt viele Jahre lang als grafischer Benchmark. Daher dürfen wir gespannt sein, wie gut das Spiel noch aussehen kann. Sobald es nähere Infos gibt, oder gar einen ersten Trailer, werden wir es euch wissen lassen.

Quelle: Eurogamer