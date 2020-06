Control – Remedy Entertainment kündigt Version für PS5 und Xbox Series X an

Während alle noch von der Flut von Enthüllungen beim PS5-Showcase beschäftigt waren, kündigte Remedy Entertainment leise via Twitter an, dass Control für die PS5- und Xbox-Serie erscheinen wird. Diese Nachricht stammt von einem einzelnen Tweet des Entwicklers, der leider keine weiteren Informationen bekannt gab. Genaue Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt der Welt präsentiert werden.

Es ist nicht klar, ob Besitzer der aktuellen Version von Control auch das Spiel der nächsten Generation innerhalb derselben Konsolenfamilie erhalten.

Die Nachricht ist jedoch nicht wirklich überraschend. Zum einen ist Control die Art von Spiel, die von dem Leistungssprung sowohl in PS5 als auch in Xbox Series X profitieren würde. Control ist auch eines der wegweisenden Raytracing-Spiele auf dem PC und dank der hardwarebasierten Raytracing-Funktion von PS5 / Xbox Series X , könnte am Ende das Prunkstück ihrer Fähigkeiten sein.

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020