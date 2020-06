Twin Mirror – Teaser-Trailer zeigt erste Eindrücke der Geschichte

DONTNOD Entertainment haben auf der PC Gaming Show einen neuen Teaser-Trailer für Twin Mirror enthüllt. Der Teaser wirft einen Blick auf die komplexe Persönlichkeit von Sam Higgs, dem Protagonisten des neusten Abenteuers. Um den Wünschen der Community und den Fans von Adventure Games entgegenzukommen, wurde das Spielerlebnis neugestaltet, sodass der psychologische Thriller nun ohne Unterbrechungen gespielt werden kann. Ursprünglich sollte der Titel, wie schon zuvor Life is Strange, in Episoden veröffentlicht werden. DONTNOD wird dank einer Kooperation mit Epic Games das Spiel als komplettes Spiel noch in diesem Jahr veröffentlichen und selbst publishen.

Twin Mirror im Teaser-Trailer mit ersten Informationen zum Spiel

Sam Higgs hatte mit Basswood, West Virginia abgeschlossen – aber Basswood anscheinend nicht mit ihm. Als der ehemalige investigative Journalist in seine Heimatstadt zurückkehrt, um seinem besten Freund die letzte Ehre zu erweisen, stellt sich bald heraus, dass seine beunruhigende Geschichte noch lange nicht abgeschlossen ist.

Sam ist gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und ist dabei hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, sich mit seinen Liebsten wieder zu vereinen, und dem Drang, seine einzigartigen intellektuellen Fähigkeiten zu nutzen, um den dunklen Geheimnisse der Stadt auf den Grund zu gehen. Aber woher soll er wissen, wem er glauben kann, wenn er noch nicht einmal sicher ist, ob er sich selbst vertraut? Während seiner Untersuchung deckt Sam ein Netz von Intrigen auf, welches ihn an erinnerungsträchtige Orte führt und mit ihren einzigartigen Bewohnern bekanntmacht. Seine deduktiven Fähigkeiten und Skills zur Visualisierung von Erinnerungen haben ihm schon als investigativem Journalisten gute Dienste geleistet. Nun helfen sie ihm dabei, das Rätsel um Basswood zu entwirren und die Wahrheit offenzulegen, die tief in seinem eigenen Verstand verborgen ist.

Jede Entscheidung, jede Interaktion und jede Entdeckung beeinflusst den Fortgang von Sams Untersuchung und bestimmt letztendlich, wieviel er bereit ist, von sich selbst zu opfern. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten – jeder Spieler wird ein einzigartiges, von seinen eigenen Entscheidungen geformtes Erlebnis haben.

Twin Mirror erscheint noch in diesem Jahr für die PlayStation 4, Xbox One und dem PC.

Quelle: DONTNOD Entertainment via PC Gaming Show