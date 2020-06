The Outlast Trials – Dieses Mal seid ihr nicht allein

Bei der PC Gaming Show, wurde ein Trailer zu The Outlast Trials veröffentlicht. Die Szenen lassen auf einen Multiplayer schließen.

Vorbei mit Singleplayer?

Der Trailer zeigt “Doktoren,” die um einen “Patienten” stehen und ihm Nachtsichtgeräte in die Augen implantieren. In den nächsten Szenen, sieht man die Nachtsicht live in Action und wird von einem Kameraden begleitet, der euch unterstützt. Das Spiel soll ein 4-Spieler Coop-Multiplayer sein, im kalten Krieg spielen und geht somit andere Wege als sein Vorgänger. 2017 erschien Outlast 2 und die Fans waren gespannt auf einen neuen Teil. Aber ist es das was sie erwartet haben? Es lässt vermuten, dass The Outlast Trials in die selbe Kerbe wie Resident Evil Survivors schlägt und auch einen Stück vom Kuchen abhaben wollen. Genaueres wurde bis jetzt noch nicht bekanntgegeben. Erscheinen soll das Spiel Ende 2021, also ist noch genügend Zeit für Spekulationen. Hättet ihr lieber ein Singleplayer-Spiel bekommen oder findet ihr dieses Prinzip als eine willkommene Abwechslung?

Quelle: PC Gaming Show