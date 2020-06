Graceful Explosion Machine – Limitierter Switch Release

Super Rare Games haben heute einen weiteren limitierten Release für die Nintendo Switch angekündigt. Graceful Explosion Machine erhält einen physischen Release.

Zusammen mit Vertex Pop bringen Super Rare Games eine physische Version des Indie Hits auf die Switch. Weltweit wird der Release auf nur 4000 Einheiten limitiert sein.

In dem Sidescroller Arcade Shooter steuert ihr euer flinkes Schiff durch Horden von Alienschiffen und verarbeitet diese mit euren Waffen zu kosmischem Staub. Das alles mit einem Synth Soundtrack im Ohr.

Preorder für den Titel starten am 18 Juni 19:00 Uhr im Store von Super Rare Games. Kosten wird euch der limitierte Release 33,45 €. Wer sich also ein Exemplar sichern will, sollte sich den Termin merken und rechtzeitig am Start sein wenn es losgeht.

Graceful Explosion Machine is getting the physical Switch treatment! 🚀

Limited to 4,000 units, @vertexpop‘s shmup Switch classic finally gets a rare print release after years of demand!

Available next Thursday at 6pm BST – exclusively at https://t.co/Jv8wN6GaoO 💥 pic.twitter.com/VpSkCKHgC6

— Super Rare Games (@SuperRareGames) June 12, 2020