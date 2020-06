TennoCon 2020 – Termin verschoben auf August

Digital Extremes haben ihren eigenen Event TennoCon 2020 in einen digitalen Event umgewandelt, der am 11. Juli stattfinden sollte. Jetzt gibt es aber nochmal eine Änderung.

TennoCon 2020 erst Anfang August

Die jährliche Messe für Digital Extremes Space Shooter Warframe, wurde in diesem Jahr aufgrund der Umstände, in einen digitalen Event umgewandelt. Stattfinden sollte der Event am 11. Juli 2020 und sollte viele neue Ankündigungen bringen.

Mit einer Videobotschaft wendete sich heute aber Creative Director Steve Sinclair an die Community. Die schlechte Nachricht ist, dass sich der Event bis zum 1. August verschieben wird. Die gute Nachricht ist, dass wir diesmal nicht Jahre auf die angekündigten Sachen warten müssen.

Wie Sinclair erklärt, möchte man diesmal die gezeigten Inhalte auch zeitnah bereitstellen. In der Vergangenheit hat es sich schon zur Normalität entwickelt, dass Inhalte von der Messe auch Jahre später noch nicht voll realisiert sind.

Wer das digitale Ticket gekauft hat, wird zudem diesmal zwei Gelegenheiten haben das Relay mit Baro Ki’Teer zu besuchen. Zum bisherigen Termin und auch zum neuen Termin im August, wird der Händler sein Inventar aus dem Void zu uns bringen.

Quelle: PlayWarframe