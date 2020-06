Paper Mario The Origami King – Neue Trailer und Screenshots enthüllen viele Infos zum Spiel

Paper Mario-Fans sind bei der Ankündigung eines neuen Teils immer etwas skeptisch und dies ist auch bei Paper Mario The Origami King der Fall. Man wünscht sich einen Ableger zurück, der sich so spielt wie damals Das Äonentor, waren Sticker Star und Color Splash doch eher eine Enttäuschung. Nach und nach tauchen nun Trailer und Screenshots auf, die mehr zum Spiel enthüllen und Fans ein wenig hoffen lassen dürfen.

Orden kehren zurück, Luigis Rolle im Spiel und das Kampfsystem von Paper Mario The Origami King

Aus den Trailern können Adleraugen eine Menge Informationen herauslesen. So wird es wohl ein Waffensystem geben, bei dem eure ausgerüsteten Waffen zerbrechen können, ähnlich wie in Breath of the Wild. Außerdem kehren die Orden zurück, die euch interessante Vorteile verschaffen können. Partner kehren ebenfalls zurück und können ins Kampfgeschehen eingreifen. Apropos Kampfgeschehen, auch vom Ringsystem im Kampf sehen wir ein wenig mehr. Insgesamt werden wir fünf unterschiedliche Welten besuchen und das nicht nur als Mario. Auch Luigi wird seine eigenen Abenteuer erleben. Ob das ganze zu einem zufriedenstellenden Gesamtprodukt verschmilzt, können wir am 17. Juli überprüfen, wenn es auf der Switch erscheint.

Quelle: GameXPlain