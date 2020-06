VALORANT – Fraggen für den guten Zweck

Riot Games gab bekannt, dass am 27. und 28. Juni 2020, das Fragging for Charity-Event stattfinden wird. Auch große Twitch-Streamer werden mit von der Partie sein.

Spielt zusammen mit Lara Loft und Dhalucard!

Das VALORANT-Benefiz-Event, welches jeweils am 27. und 28. Juni von 12:00-20:00 Uhr stattfinden wird, hält ein Preisgeld von 80.000 € bereit. Das Geld wird durch Showmatches gewonnen und wird anschließend an wohltätige Organisationen gespendet, die von den Teilnehmern selbst bestimmt werden. Acht Teams treten in einem Turnier gegeneinander an, wobei jedes Team aus 2 Twitch-Streamern und 3 Community-Mitgliedern besteht. Unter den Streamern findet ihr bekannte Namen wie Lara Loft, TrilluXe, Dhalucard und Sola, die gemeinsam mit euch um den Sieg kämpfen werden. Wie ihr an dem Turnier teilnehmen könnt, wurde bisher nicht verraten. Übertragen wird das Ganze auf dem Riot Games Twitch-Kanal. Mehr Infos werden im Laufe der Zeit auf dem VALORANT-Twitter-Account veröffentlicht. Wie würden eure Chancen bei dem Turnier stehen und mit wem würdet ihr am liebsten zusammen spielen?

Quelle: Riot Games via Pressemeldung