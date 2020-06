The Last of Us: Part II – Day-One-Patch angekündigt

In gut einer Woche ist es soweit und Sony veröffentlicht die Fortsetzung des emotionalen Action-Adventures The Last of Us. Passend zum bevorstehenden Release kündigte Entwickler Naughty Dog nun einen Day-One-Patch an, der einige spannende Inhalte mit sich führt.

Update 1.01 birgt interessante Features

Update 1.01 soll dabei eine Größe von rund 4 GB umfassen und einige lohnenswerte Features mit sich bringen. So hält unter anderem ein Fotomodus Einzug ins Spiel. Zudem wird es möglich sein mit dem Model Viewer einen genaueren Blick auf die Charaktere aus The Last of Us: Part II zu werfen. Der Day-One-Patch gewährt euch ebenfalls Zugriff auf eine Galerie mit Concept Arts. Abseits davon wartet der Patch mit Bugfixes und weiteren Steuerungsoptionen auf.

The Last of Us: Part II erscheint am 19. Juni exklusiv für PlayStation 4.

Quelle: GearNuke