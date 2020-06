Harry Potter – Vermeintlicher Leak enthüllt Infos zum Open-World-RPG

Schon länger kursieren Gerüchte im Internet, dass Warner an einem Harry-Potter-RPG arbeitet. Angefangen hat alles mit einem abgefilmten Trailer, offizielles Material gibt es bis heute nicht. Laut Insidern werkeln die Avalanche Studios aber tatsächlich an dem Titel. Nun will ein Leak offenbaren, welche Story und Spielmechaniken das Spiel bereit hält.

Leak zu Harry Potter – Ein angeblicher Mitarbeiter verrät Details

Auf reddit meldete sich ein User, der behauptet ein Mitarbeiter von Warner zu sein und in der Marketing-Abteilung zu arbeiten. In dem Beitrag verrät er zahlreiche Details zum möglichen RPG. So soll das Spiel gar nicht von Harry Potter handeln, sondern nach den Geschehnissen der Bücher angesiedelt sein. Dementsprechend nennt sich das Game: Hogwarts: A Dark Legacy. Von einer anderen Zauberer-Schule wechselt ihr wahlweise als Mann oder Frau in die 5. Klasse von Hogwarts. Der Charakter soll dabei individuell gestaltbar sein. Anhand der Entscheidungen, die man während der Charaktererstellung trifft, wird man dann einem der Häuser zugewiesen. Jedes Haus enthält auch eigene Quests, in der viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Nicht immer könne man hier aber eine “gute” Entscheidung treffen. Zudem soll man auf einige bekannte Gesichter aus den Büchern, bzw. Filmen treffen. Generell soll es sich aber auch um ein sehr düsteres Spiel handeln, welches sich an den Fans der Bücher und letzten Filme orientiert. Dabei wird es auch verschiedene Locations geben, wie Hogwarts, Hogsmead oder das Ministerium.

Harry Potter und RPG? Das Konzept klingt stimmig!

Der vermeintliche Mitarbeiter enthüllt auch einige spielerische Infos. So gibt es auch einen Skill-Baum. Dieser soll sehr ausgeprägt sein und neue Fähigkeiten freischalten. Darunter etwa die Verlangsamung von Zeit während eines Kampfes, oder die kurzzeitige Kontrolle von Kreaturen. Kämpfe spielen auch eine wichtige Rolle, das Kampfsystem soll sehr flüssig und taktisch ausgeprägt sein. Auch das Nemesis-System, welches in Schatten von Mordor eingesetzt wurde, feiert hier ein Comeback, wenn auch in etwas anderer Form. Aber Rivalitäten spielen auch in dem Harry-Potter-RPG eine Rolle. Das Spiel soll auf Erkundung setzen und bietet hier verschiedene Hubs mit vielen NPC’s und Quests. Auch Begleiter soll man haben können. Sogar Romanzen wird man eingehen können. Aber an dieser Stelle sei gesagt, dass man diese Infos mit Vorsicht genießen sollte. Sie klingen plausibel, könnten aber genauso gut der Fantasie eines Fans entsprungen sein. Laut dem Post soll es noch vor August eine Enthüllung geben, der Release sei aber erst im kommenden Jahr. Somit sollten wir abwarten, ob Warner tatsächlich bald etwas zu Verkünden hat. Stand heute haben wir nur das abgefilmte Material eines vermeintlichen Trailers.

Quelle: reddit