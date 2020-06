Far Cry 6 – Wird das Sequel schon im Juni angekündigt?

Ersten Gerüchten zufolge erwartet uns schon in wenigen Wochen die offizielle Ankündigung von Ubisofts Far Cry 6.

Release bis März 2021?

Wie Gamereactor.dk in diesen Tagen berichtet, könnte uns wohl schon alsbald der nächste Hauptteil der Far-Cry-Reihe ins Haus stehen. Demzufolge soll Far Cry 6 schon im Juli im Rahmen des Events Ubisoft Forward offiziell der Weltöffentlichkeit präsentiert werden.

Gamereactor behauptet zudem, dass es sich bei Far Cry 6 auch gleichsam um den fünften mysteriösen Titel handelt, den Ubisoft bis Ende März 2021 veröffentlichen möchte. Als Schauplatz diene neuerdings übrigens nicht mehr das altbekannte Nordamerika, sondern eine deutlich exostischere Ortschaft.

Das E3-Ersatzevent findet am 12. Juli via Livestream statt. Zu erwarten sind unter anderem neue Eindrücke zu Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion.

Quelle: Gamereactor.dk