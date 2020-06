Pokémon GO – Diese neuen Pokémon schlüpfen aus 7km-Eiern

Nächste Woche endet in Pokémon GO das großartige Throwback Challange 2020-Event. Doch das Ende dieses Ereignisses hat auch etwas Gutes, denn die Entwickler von Niantic gaben heute bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt endlich neue Pokémon aus den begehrten 7km-Eiern schlüpfen werden. Welche Taschenmonster ihr ergattern könnt, erfahrt ihr im Folgenden!

Alola- und Galar-Flair in Pokémon GO

Niantic Labs gab heute offiziell bekannt, dass ab dem 08. Juni 2020 endlich neue Pokémon aus den 7km-Eiern schlüpfen werden. Bislang waren es meist Fossilen-Pokémon der unterschiedlichen Editionen gewesen, doch diese dürfte mittlerweile jeder zuhauf besitzen. In den Eiern, die ihr ausschließlich durch Geschenke von Freunden erhalten könnt, befinden sich ab dem oben genannten Datum Taschenmonster der Alola- und Galar-Region. Für den Moment sollen allerdings “nur” die speziellen Regionalen Formen bekannter Pokémon in den Eiern stecken. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller neuen Pokémon:

Galar-Mauzi

Galar-Zigzachs

Galar-Flampion

Galar-Flunschlik

Alola-Sandan

Alola-Vulpix

Alola-Digda

Alola-Mauzi

Alola-Kleinstein

Alola-Sleima

Zieht euch also eure Laufschuhe an und brütet aus was das Zeug hält. Einige dieser begehrten Taschenmonster soll es laut Niantic auch erstmals in einer schillernden Variante geben.

