Pokémon GO – Diese Events und Pokémon erwarten euch im Juni

Der Juni steht vor der Tür und die Entwickler der mobilen Taschenmonster-Jäger-Simulation Pokémon GO haben ihre Pläne für den sommerlichen Monat enthüllt. Unter anderem stehen euch das Debüt eines vollkommen neuen legendären Pokémon und die Rückkehr eines bekannten Events bevor. Ihr könnt eure Pokébälle kaum zurückhalten? Dann lest weiter und erfahrt, was es alles zu ergattern gibt.

Der Sommer von Pokémon GO

Zunächst einmal ein kleiner Wermutstropfen. Bevor der Juni für Pokémon GO beginnt, werdet ihr am 01. des Monats zunächst kurz auf das Fangen der Taschenmonster verzichten müssen. Niantic hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass uns am 01. Juni Wartungsarbeiten erwarten, die das Spiel ungefähr sieben Stunden offline gehen lassen. Sobald aber diese unerfreuliche Pause durchgestanden ist, startet das Programm für den sechsten Monat des Jahres. Unter anderem werdet ihr erstmals dem legendären Drachen-Elektro-Pokémon Zekrom begegnen können und auch vollkommen neue Galar-Pokémon finden ihren Weg ins Spiel. Was euch genau im Verlauf des Junis erwartet, könnt ihr euch in der folgenden Übersicht anschauen:

Die Übersicht

Forschungsdurchbrüche

Knacklion mit zusätzlichen Knacklion-Bonbons

Montag, den 01. Juni 2020 um 22 Uhr bis Mittwoch, den 01. Juli 2020 um 22 Uhr

Raids

Zekrom in Raid-Kämpfen der Stufe 5

Ab Dienstag, den 16. Juni 2020 um 22 Uhr sowie

Mittwoch, den 17. Juni 2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr

Mittwoch, den 24. Juni 2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr

Mittwoch, den 1. Juli 2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr

Spezialforschung

Champ der Nostalgie-Herausforderung 2020

Zeitlich unbegrenzt verfügbar für alle Trainer, die alle vier Etappen der befristeten Forschung “Nostalgie-Herausforderung 2020” gemeistert haben

Als Belohnung gibt es fünf Sonderbonbons, Belohnungsbegegnungen mit Galar-Mauzi, Galar-Flunschlik und Genesect sowie das exklusive Accessoire “Prof. Willow Brille”

Trainer, die die vier Etappen der Forschung “Nostalgie-Herausforderung 2020” nicht beendet haben, erhalten alternativ die Möglichkeit, ein Ticket für die Spezialforschung im Shop zu erwerben. Dieses enthält die gleichen Aufgaben und Belohnungen wie “Champ der Nostalgie-Herausforderung”

Trainer, die sowohl die Spezialforschung “Nostalgie-Herausforderung 2020” als auch das Ticket aus dem Shop kaufen, erhalten zusätzlich etwas andere Belohnungen. Stellvertretend für die Prof. Willow Brille gibt es daher Sternenstaub. Außerdem werdet ihr anstelle dem Pokémon, welchem ihr begegnet wärt, stattdessen 10 Bonbons des jeweiligen Pokémons bekommen.

In dieser Zeit könnt ihr Galar-Flunschik in der Wildnis fangen sowie weitere Galar-Pokémon aus 7-km-Eiern ausbrüten.

Events

Event zur Sommersonnenwende

Freitag, den 19. Juni 2020 um 8 Uhr bis Mittwoch, den 24. Juni 2020 um 22 Uhr

Käferkrabbelei

Freitag, den 26. Juni 2020 um 8 Uhr bis Mittwoch, den 1. Juli 2020 um 22 Uhr

Pokémon-Rampenlicht-Stunden

Nagelotz sowie doppelt EP für das Entwickeln von Pokémon

Dienstag, den 9. Juni 2020 ab 18 Uhr

Camaub sowie doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Dienstag, den 16. Juni 2020 ab 18 Uhr

Piepi sowie doppelt so viele EP für das Fangen von Pokémon

Dienstag, den 23. Juni 2020 ab 18 Uhr

Zirpurze sowie doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon

Dienstag, den 30. Juni 2020 ab 18 Uhr

Quelle: pokemongolive.com