Valorant – Vampirische Agentin zum Release

Riot hat kurz vor der Veröffentlichung von Valorant ihre 11. Agentin vorgestellt, die pünktlich zum Release am 02. Juni mit von der Partie sein soll. Die Dame trägt den Namen Reyna und scheint gebürtig aus Mexiko zu stammen. Und wir alle wissen natürlich, wofür Mexiko berühmt ist: Vampire! Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, lest weiter.

Vampire in Valorant

Die Veröffentlichung vom überhypten Taktik-Shooter Valorant steht kurz vor der Tür. Die Entwickler von Riot Games hatten bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass uns zum Release einige neue Inhalte erwarten, die es so in der Beta noch nicht gab. Eine neue Map, ein neuer Spielmodus und ein neuer Agent. Eine Agentin wie sich jetzt herausgestellt hat. Die 11. Agentin im Kreise der Valorant-Crew wurde heute offiziell enthüllt, wie üblich via eines entsprechenden Tweets. Reyna oder Vampire wie sie intern zu Zeiten ihrer Entwicklung betitelt wurde, ist eine mexikanische Agentin, die sich vampirische Fähigkeiten zunutze macht. Allein schon ihre Aussagen im Spiel sprechen Bände: “Gib mir dein Herz”, “Mehr, Mehr!” oder “Alle sind Tod, aber ich bin immer noch hungrig”.

Ihre Fähigkeiten wurden bislang nur durch die dazugehörigen Tonspuren veröffentlicht. Sie scheint über eine Art von blendender Fähigkeit zu verfügen und sich das Leben ihrer Kontrahenten einverleiben zu können. Außerdem scheint sie sich auf irgendeine Art und Weise für kurze Zeit unsichtbar machen zu können. Ihre Ultimative Fähigkeit wird im Verlauf des kurzen Gameplay-Videos leider nicht eingesetzt, sodass wir nicht wissen was sie damit anrichten kann.

Valorant erscheint am 02. Juni 2020 für Windows PC. Konsolenversionen wurden bislang weder bestätigt, noch dementiert.

Quelle: twitter.com