The Last of Us Part 2 – Vorbestellungen nicht durch Story-Leaks beeinträchtigt

Offenbar haben die massiven Story-Leaks zu The Last of Us Part 2 die Zahl der Vorbestellungen im Vorfeld nicht geschmälert.

Beachtliche Zahlen im Europa

Wie Jim Ryan, Präsident und CEO von PlayStation bei Sony, unlängst in einem Interview mit den Kollegen von CNET bekannt gab, sei die Nachfrage nach The Last of Us Part 2 trotz zahlreicher vermeintlicher Spoiler enorm groß. Ihm zufolge würde es allein in Europa im gleichen Zeitraum mehr Vorbestellungen geben als noch bei Marvel’s Spider-Man.

Zur Erinnerung: Marvel’s Spider-Man war seiner Zeit das “am schnellsten verkaufte First-Party-Titel” von Sony und konnte satte 3,3 Mio. Exemplare in drei Tagen absetzen. Schneller war da nur Final Fantasy VII Remake mit beachtlichen 3,5 Millionen Exemplaren in drei Tagen. Die Chancen stehen also gut, dass man auch diesen Rekord mit The Last of Us Part II brechen wird.

The Last of Us Part 2 wird am 19. Juni 2020 für PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: CNET