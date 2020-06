BioShock: The Collection – Neuer Patch bringt Support für Xbox One X und PS4 Pro

Mit Veröffentlichung der Switch-Version von BioShock: The Collection hat 2K Games auch gleich einen umfangreichen Patch für die anderen Konsolenfassungen veröffentlicht.

Support für 4K und 60fps

Die Updates 1.02 und 1.03 für

BioShock: The Collection stehen ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit. Nebst diversen Bugfixes und allgemeinen Verbesserungen schaffen es auch einige Optimierungen für Xbox One X und PlayStation 4 Pro mit in die Patch-Notes. So schafft es der Shooter in beiden Versionen auf geschmeidige 60fps. Während man auf der Xbox jedoch auf natives 4K setzt, schafft die PlayStation 4 Pro nur 1440p mit Upscaling.

Konkretere Details zu den Optimierungen in diesem Bereich nannte der Publisher allerdings nicht. Einige Nutzer berichteten darüber hianus bereits von Problemen mit einer stabilen Bildwiederholrate auf Xbox One. Hierzu dürfte bald ein weiterer Performance-Patch nachgereicht werden.

Quelle: Gamerant