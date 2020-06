Minecraft: Dungeons – Das sind die DLC-Pläne

Mit Minecraft: Dungeons ist vergangene Woche ein Dungeon-Crawler, welcher im populären Klötzchen-Universum beheimatet ist, erschienen. Nun äußertet sich Entwickler Mojang Studios zu den offiziellen Plänen nach dem Release.

Diese DLC’s sind für Minecraft: Dungeons geplant

So kündigte man unlängst an, dass sich derzeit zwei Erweiterungen in Arbeit befinden. Erstere hört auf den Namen “Jungle Awakens” und soll noch im kommenden Juli veröffentlicht werden. Hier begebt ihr euch auf drei vollkommen neue Missionen, in denen ihr euch einer geheimnisvollen Macht entgegenstellt. Das Dschungel-Setting bringt ebenfalls neue Waffen, Artefakte sowie Ausrüstung mit sich.

Mit der Erweiterung “Creeping Winter” erwartet euch dann zum Ende des Jahres ein weiterer kostenpflichtiger DLC. Nähere Details zum Inhalt sind derzeit noch nicht bekannt gegeben worden, genauso wie bislang noch keine Informationen zur Preisgestaltung der Erweiterungen an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Besitzer der Hero Edition von Minecraft: Dungeons werden allerdings nicht erneut zur Kasse gebeten, sondern können sich die kommenden DLC’s kostenfrei herunterladen.

Quelle: PlayFront