Destiny 2 – Erwartet uns eine neue Rasse?

Bungie, das Entwicklerstudio von Destiny 2, haben höchstwahrscheinlich eine neue, mysteriöse Rasse für ihren Online-Multiplayer-Shooter angedeutet. Bereits am Freitag hatten sie über ihren offiziellen Twitter-Account eine ominöse Tonspur veröffentlicht, die von einigen pfiffigen Reddit-Usern übers Wochenende entschlüsselt wurde. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Die 91 Säulen von Destiny 2

Am Freitag wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von Destiny 2 ein kurzes, kryptisches Video veröffentlicht, welches zunächst recht unspezifisch anmutete und die Fans des MMO-Shooters rätseln ließ. Doch gerade das unscheinbare Hintergrundbild des Videos entpuppte sich als Schlüssel zum Rätsel. Fleißigen Reddit-Usern fiel nämlich auf, dass exakt 91 Säulen zu sehen sind, die in ihrer Kombination mehrere kleine Pyramiden bilden. Langzeit Destiny Fans sollten bei diesen Worten aufhorchen, da es eine ganz spezifische Rasse im Destiny-Universum gibt, die eine Verbindung zu Pyramiden besitzen. Die Rede ist von den mysteriösen Kreaturen, die hinter der Konstruktion und dem Erscheinen der schwarzen Pyramide stecken, die das zentrale Thema der ursprünglichen Kampagne bildet. Wie ihr vielleicht noch wisst, endete die Kampagne von Destiny 2 mit der angedeuteten Ankunft dieser namenlosen Wesen. Im Verlauf der Shadowkeep-Geschichte wurden sogar noch weitere Pyraminden-Schiffe entdeckt, die unter der Oberfläche des Mondes versteckt lagen.

Doch was hat die Zahl 91 damit zu tun? Hier beginnt die Genialität der Reddit-Community. Die nächste Season von Destiny 2 startet am 09. Juni – exakt 91 Tage vor dem 08. September. Dem Monat, der für große Erweiterungen steht und dem Tag, Dienstag, der in der Regel für Updates genutzt wird. Zu abwegig? Vielleicht, aber sollten die Verschwörungstheoretiker mit dieser Mutmaßung recht haben, steht uns Anfang September wohl eine Erweiterung für Destiny 2 bevor, die es in sich hat.

