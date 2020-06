Baldur’s Gate 3 – Neue Informationen noch in dieser Woche

Mit Baldur’s Gate 3 erwartet uns angeblich noch in diesem Jahr der dritte Ableger der populären Rollenspiel-Reihe für PC. Entwickler Larian Studios gab zuletzt bereits bekannt, dass Spieler im Juni neue Informationen zum RPG-Hit erwarten dürfen. Nun konkretisierte man diese Pläne.

Nun meldete sich die belgische Spieleschmiede unlängst via Twitter zu Wort. Neuigkeiten rund um den dritten Rollenspiel-Ableger sollen uns demnach am 6. Juni erwarten. Im Rahmen des Guerrilla Collective Showcase werde man einige neue Informationen zur PC als auch Google Stadia-Fassung bekannt geben. Was uns hier genau erwartet, ist weitestgehend noch nicht angedeutet worden. Unter dem Deckmantel des Guerrilla Collective Showcase werden vom 6. bis zum 8. Juni weitere Trailer zu bekannten IP’s veröffentlicht.

Throughout June, we'll be revealing more about #BaldursGate3 starting June 6, on the #GuerrillaCollective Showcase. https://t.co/alQZxS4kH6 It's almost time to venture forth. pic.twitter.com/I4Cjrf0BIT

— Larian Studios (@larianstudios) May 29, 2020