Marvel’s Avengers – Frisches Koop-Gameplay im Juni

Square Enix und Crystal Dynamics gaben heute bekannt, dass sie einen Gameplay Live-Stream für Marvel’s Avengers planen. Unter dem Codenamen “War Table” soll dieser Stream am 24. Juni 2020 live gehen und uns brandneues Gameplay präsentieren. Insbesondere das kooperative Spielgefühl soll dabei im Fokus stehen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Laut einer offiziellen Ankündigung der Publisher und Entwickler des Helden-Koop-Titels Marvel’s Avengers wird es am 24. Juni dieses Jahres einen speziellen Live-Stream geben, der den Kern des Spiels näher präsentieren möchte: Schließt euch zusammen und vermöbelt die Bösen. Ganz im Stile der Comic- und Filmvorlage wollen euch die Entwickler von Crystal Dynamics ein möglichst nahbares Avengers-Abenteuer bescheren, in dem ihr euch wie euer Lieblings-Rächer fühlt. In dem besagten Stream am 24. Juni soll es brandneues Gameplay-Material zu sehen geben, welches euch schon einmal einen Vorgeschmack auf das fertige Produkt verschaffen soll. Und a propos fertiges Produkt. Wie bereits im Januar bekannt gegeben wurde, hat sich der Release von Marvel’s Avengers verschoben. In einem kurzen Video erklären sich die Entwickler zu dieser Thematik. Dieses Video findet ihr unter diesem Beitrag.

Marvel’s Avengers soll am 04. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC und Google Stadia erscheinen.

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020